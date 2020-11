Salute, in arrivo un calendario solidale per gli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto

In un momento di emergenza e di grande impegno sono riusciti a trovare il tempo e le energie per impegnarsi in un’iniziativa di solidarietà, patrocinata dall’Ulss 2. Un gruppo di operatori dei Pronto Soccorso di Conegliano e di Vittorio Veneto si è reso difatto disponibile per un calendario benefico il cui ricavato andrà in beneficenza a favore dell’Associazione Donatori di Midollo Osseo (ADMO), gruppo di Mareno di Piave.

Il calendario rigorosamente homemade, che sarà venduto in alcuni negozi di Conegliano, rappresenta anche l’occasione per fare informazione sulla salute: ogni mese conterrà, infatti, oltre alla foto di un operatore, anche un argomento di carattere sanitario, basato su evidenze scientifiche: tra gli argomenti trattati le problematiche per le quali la popolazione accede in misura maggiore al Pronto Soccorso quali, ad esempio, la gestione della febbre, dei lavaggi nasali e del trauma cranico minore nel paziente pediatrico, in collaborazione con la Pediatria di Conegliano.

“Pensiamo sia doveroso, umanamente e professionalmente, in questo momento di grande incertezza e timore – spiegano gli operatori dei Pronto Soccorso coinvolti nell’iniziativa - dare il nostro apporto per rassicurare le persone, offrendo consigli utili e belle immagini del mondo, oltre a un piccolo concreto contributo economico".