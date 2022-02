Carbonera, la pediatra Giuliana Lorenzon termina l'incarico a fine febbraio

Lunedì 28 febbraio la dottoressa Giuliana Lorenzon terminerà l'incarico di pediatra di libera scelta nel Comune di Carbonera.

Per la nota carenza di medici si è riusciti ad avere chiarezza sulla sua sostituzione solo immediatamente a ridosso della scadenza. Purtroppo non è stato possibile garantire la presenza di un medico operante nel Comune come la dott.ssa Lorenzon.

In considerazione dell’impossibilità di contattare tutti gli assistiti telefonicamente, in questa fase di emergenza è stato assegnato d’ufficio il nuovo medico. Pertanto, dal 1º marzo, l’assegnazione degli assistiti avverrà nel seguente modo:

Domiciliati nei Comuni di Arcade e Spresiano con il dottor Marco Zanette

Domiciliati nei Comuni di Breda di Piave e San Biagio di Callalta con il dottor Bernardo Nagar

Domiciliati nel Comune di Carbonera: tutte le persone con cognome dalla A alla M con la dottoressa Rita Bozzo.

Tutte le persone con cognome dalla N alla SCO con la dottoressa Elisabetta Gaio.

Tutte le persone con cognome dalla SCU alla Z con la dottoressa Alessandra Pagliaro.

Domiciliati nel Comune di Cimadolmo con la dottoressa Fabiola Pasqualato.

Domiciliati nel Comune di Maserada sul Piave con il dottor Maurizio Vanin.

Domiciliati nei Comuni di Paese, Ponzano Veneto e Povegliano con la dottoressa Loredana Murgia.

Domiciliati nel Comune di Quinto di Treviso con la dottoressa Maria Pia Principe.

Domiciliati nei Comuni di Roncade e Zenson di Piave con la dottoressa Claudia Grossi.

Domiciliati nel Comune di Silea con la dottoressa Rosa Anna Rimpici

Domiciliati nel Comune di Treviso con la dottoressa Carmela Schiavone

Domiciliati nel Comune di Villorba: tutte le persone con cognome dalla A alla G con la dottoressa Elisabetta Gaio.

Tutte le persone con cognome dalla L alla R con la dottoressa Alessandra Pagliaro.

Tutte le persone con cognome dalla S alla Z con il dottor Marco Zanette.

Resta comunque la possibilità di optare per un nuovo medico compatibilmente con le disponibilità. Nei prossimi giorni verranno recapitate le lettere con la presente comunicazione, mentre la tessera sanitaria verrà recapitata nel corso del mese di marzo.