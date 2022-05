Sanità, il 21 maggio taglio del nastro per Salus Veneto

Salus Veneto, il nuovo poliambulatorio a Carbonera è ormai prossimo all’inaugurazione. Aperto da qualche mese, dopo una attenta fase di rodaggio, Salus Veneto taglierà il nastro inaugurale il prossimo 21 maggio 2022, alle ore 11.00. La struttura che vanta circa 30 specialisti si trova in Vicolo A. Vivaldi, 2 a Mignagola di Carbonera offre anche il servizio prelievi quotidiano e la diagnostica per immagini.

Il poliambulatorio specialistico Salus Veneto offre una vasta gamma di prestazioni tali da renderlo tra le cliniche di Treviso con i migliori specialisti per ogni ambito medico: area medica, area chirurgica e area riabilitativa. Un’eccellenza trevigiana che si qualifica anche per gli importanti investimenti sulla tecnologia diagnostica. In particolare spiccano le attrezzature in dotazione per l’oculistica e le competenze professionali in ambito dermatologico, fisiatrico e ginecologico.

Esami del sangue per tutta la famiglia, tutti i giorni dalle 7.30 alle 10.00 su prenotazione. Tra le novità di queste ore anche la possibilità di scaricare la nuova app Salus Veneto per effettuare prenotazioni direttamente dal tuo smartphone.