Covid all'ex Caserma Serena, 3 nuovi casi: «Tamponi a tutti i migranti»

Nell'ambito dei nuovi positivi inseriti nel report regionale in data odierna, con riferimento all’Ulss 2, vi sono alcuni casi per i quali è stato previsto uno screening ampio, i cui risultati completi si conosceranno domani.

I casi riguardano, rispettivamente, alcuni ospiti dell’ex Caserma Serena, un’infermiera dell’Unità operativa di Malattia infettive del Ca’ Foncello e un operatore di un centro disabili. All’ex Caserma è stato inizialmente sottoposto a tampone un ospite che manifestava lievi sintomi influenzali. A seguito della sua positività sono stati testati due suoi contatti stretti: entrambi sono risultati positivi per cui da domani, mercoldì 29 luglio, lo screening sarà esteso a tutti gli ospiti e operatori della struttura. Dopo gli scontri delle scorse settimane la preoccupazione è che i nuovi controlli previsti per domani possano far scaturire una nuova ondata di proteste all'interno dell'ex caserma di Casier. Lo stato di attenzione da parte di istituzioni e forze dell'ordine resta altissimo.

L’infermiera, asintomatica, è risultata positiva nell'ambito dei controlli effettuati a seguito della positività, emersa ieri, di un suo contatto stretto, sintomatico. Sarebbe lui, dai primi riscontri epidemiologici, la fonte del contagio della donna, immediatamente collocata in isolamento domiciliare. Domani, a scopo di massima precauzione, sarà eseguito il test su tutti gli operatori dell’Unità operativa di Malattie infettive. Quello di mercoledì 29 luglio sarà uno screening aggiuntivo rispetto a ai controlli routinari previsti per il personale sanitario. La positività dell’operatore del centro disabili, anche lui asintomatico è emersa, invece, nell'ambito dei consueti test di controllo a cui vengono sottoposti gli operatori di queste strutture. Domani è prevista l’effettuazione, anche in questo caso a scopo precauzionale, di una sessantina di tamponi, tra ospiti, operatori della struttura e altri contatti stretti dell’operatore. Il ricovero registrato oggi in Malattie infettive riguarda un paziente Covid-19 già noto, per il quale è stato disposto il ricovero, stante l’aggravamento delle sue condizioni.