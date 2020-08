Ex Caserma Serena, salgono a 244 i positivi al test del tampone

Si è conclusa questa sera, giovedì 6 agosto, la processazione del terzo round di tamponi effettuati su migranti e operatori dell’ex Caserma Serena. Complessivamente ieri erano state sottoposte a test 309 persone, delle quali 284 ospiti e 25 operatori. Sono risultati positivi 244 (di cui 11 operatori) mentre i negativi sono 47 (18 tamponi sono da riprocessare). Si tratta di 100 migranti in più risultati positivi nel giro di una sola settimana di quarantena. Il 31 luglio erano 133 i richiedenti asilo positivi ai tamponi, oggi 233.

I risultati del nuovo screening non comporteranno alcuna modifica all’interno della struttura, dove tutti i migranti resteranno in quarantena. Tutti negativi sono risultati, invece, i contatti del bengalese ospite, a Roncade, degli alloggi gestiti dalla cooperativa di accoglienza Auryn: si tratta di 24 migranti e 2 operatori. Due positività sono invece emerse, ad ora, tra i contatti in ambito lavorativo dei migranti dell’ex Serena: complessivamente circa 130 le persone che sono state sottoposte a tampone. Sono ancora in corso le operazioni di effettuazione dei tamponi a operatori e ospiti della Rsa di Vedelago.