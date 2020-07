Covid all'ex Caserma Serena: tamponi in corso per migranti e operatori

Sono in corso in queste ore i controlli dell'Ulss 2 Marca trevigiana all'ex Caserma Serena di Casier dove, martedì 28 luglio, tre richiedenti asilo sono risultati positivi al Coronavirus. Grazie all'utilizzo di gazebo posizionati all'esterno del centro accoglienza, gli operatori dell'azienda sanitaria trevigiana e il personale della Croce rossa hanno potuto eseguire i primi test all'aperto senza che si verificassero nuovi scontri con i richiedenti asilo.

I casi positivi all’ex Caserma Serena riguardano un ospite che aveva manifestato lievi sintomi influenzali. A seguito della sua positività erano stati testati due suoi contatti stretti: entrambi risultati positivi. I tamponi avviati mercoldì 29 luglio, estesi a tutti gli ospiti e operatori della struttura, servirà a capire se ci siano altri casi di positività all'interno del centro accoglienza. Lo stato di attenzione da parte di istituzioni e forze dell'ordine resta altissimo.

Nelle scorse ore il bollettino sull'emergenza Coronavirus nella Marca indicava anche un’infermiera, asintomatica, risultata positiva nell'ambito dei controlli effettuati a seguito della positività di un suo contatto stretto, sintomatico. Sarebbe lui, dai primi riscontri epidemiologici, la fonte del contagio della donna, immediatamente collocata in isolamento domiciliare. Domani, a scopo di massima precauzione, sarà eseguito il test su tutti gli operatori dell’Unità operativa di Malattie infettive. Quello di mercoledì 29 luglio sarà uno screening aggiuntivo rispetto a ai controlli routinari previsti per il personale sanitario. La positività dell’operatore del centro disabili, anche lui asintomatico è emersa, invece, nell'ambito dei consueti test di controllo a cui vengono sottoposti gli operatori di queste strutture. Sempre oggi, a scopo precauzionale, sono in corso una sessantina di tamponi tra ospiti, operatori della struttura e altri contatti stretti dell’operatore. I risultati sono attesi per le prossime ore.