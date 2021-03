Code e assembramenti, caos al Vax Point di Casale: scattano le polemiche

Un vero e proprio caos senza precedenti. Questo quanto accaduto dopo le odierne ore 15 al Vax Point di Casale sul Sile. Presso la struttura, infatti, si sono improvvisamente riversate migliaia di persone dal tutto il circondario, tanto che sul posto è dovuta persino intervenire la protezione civile, oltre al sindaco Stefano Giuliato, per limitare per quanto possibile i disagi. Nonostante ciò si sono verificate lunghissime code e importanti assembramenti, con decine e decine di anziani lasciati ad aspettare sotto il sole. A causare questa situazione, secondo quanto dichiarato dal Direttore Generale dell'Ulss 2 Francesco Benazzi, è stato un sms che la stessa Azienda Sanitaria ha inviato verso le ore 14 a moltissime persone rientranti nella categoria delle persone fragili (come i cardiopatici).

«Oggi avevamo vaccini avanzati per circa mille dosi - dichiara il Dg Benazzi - e per questo abbiamo convocato in emergenza i cosiddetti "fragili" e questo ha causato un accesso di massa al Vax Point. Eravamo convinti che si sarebbe presentato il 50% dei chiamati e invece è giunto quasi il 100% dei convocati. La situazione è dunque diventata presto di difficile gestione, tanto che ancora adesso gli operatori sanitari stanno effettuando le vaccinazioni di coloro che sono rimasti all'esterno della struttura. Ci tengo a sottolineare che mi dispiace moltissimo per quanto accaduto oggi, ma non ricapiterà più. E' stata una situazione emergenziale per non buttare le dosi avanzate. In ogni caso, da giovedì partirà il nuovo portale per le vaccinazioni che sarà d'aiuto anche per regolare proprio gli accessi ai Vax Point onde evitare in futuro queste situazioni».