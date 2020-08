Medicina e Geriatria, concluso l'iter per i due concorsi dell'Ulss 2

Il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, commenta con queste parole la conclusione dei due concorsi dedicati ai reparti di Medicina e Geriatria del San Valentino di Montebelluna: «Non posso esimermi dal considerare che nelle varie tappe che riguardano l’organizzazione ospedaliera quest’anno dobbiamo tener conto anche dell’emergenza Coronavirus, tra l’altro ancora in corso. Eppure anche nelle due direzioni scoperte al San Valentino, citate dallo stesso Comitato, siamo giunti a concludere l’iter proprio in questi giorni».

Il concorso per la direzione di Geriatria del San Valentino si è già svolto e nei prossimi giorni ci sarà la nomina di chi guiderà il reparto. Per quanto riguarda Medicina il concorso si svolgerà mercoledì mattina, 12 agosto, e quindi anche in questo caso siamo giunti al termine di un iter che porterà ad occupare la casella vuota con un nuovo direttore. «A tal proposito ringrazio tutto il personale amministrativo, in ogni ruolo e grado, che in questi mesi ha svolto un lavoro davvero egregio anche sotto il peso dell’implementazione del lavoro causato dalle assunzioni nei reparti Covid» conclude Benazzi.