Covid, in Veneto più di 90mila cittadini attualmente positivi al virus

Sono 90.699 gli attualmente positivi in Veneto, con 2209 contagiati in più rispetto al bollettino delle ore 17 di sabato. Lo rivela il report delle Regione con la variazione delle ore 8 di domenica. Il numero totale degli infettati da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia sale a 190.641. I guariti sono 95141 e decessi 4801, 14 in più rispetto al dato di ieri pomeriggio. Stabile però la situazione negli ospedali veneti, comunque ancora sotto una forte pressione con 2858 ricoverati in area non critica e 369 in terapia intensiva per un totale di 3227.

Nello specifico, i casi attualmente positivi nella Marca hanno superato quota 15mila (15.456) mentre i decessi totali sono ora 698 (+2), con 20.555 negativizzati. Scendono invece a 41 le persone ricoverate in terapia intensiva: 24 pazienti a Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 5 a Montebelluna e 4 a Conegliano. In area non critica troviamo poi 116 persone ricoverate al Ca' Foncello, 103 a Montebelluna, 48 a Vittorio Veneto, 52 al San Camillo, 28 a Oderzo, 20 a Conegliano, 14 a Motta di Livenza e 2 a Castelfranco Veneto. Infine, negli ospedali di comunità ci sono 26 pazienti a Treviso e 12 a Vittorio Veneto.