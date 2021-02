Covid nella Marca: nelle ultime 24 ore nessun decesso e solo 128 contagiati in più

I dati forniti da Azienda Zero su domenica 28 febbraio di mostra come sono 128 i nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso. Continuano poi a non esserci fortunatamente nuovi decessi, tanto che il totale di 1568 morti nella Marca dall'inizio della pandemia rimane invariato. Inoltre, secondo i dati forniti nel bollettino serale, il numero di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 in tutto il Veneto è salito di altre 227 unità rispetto al mattino, per un totale rispetto alle precedenti 24 ore di 699 nuovi tamponi positivi. In merito ai casi di persone attualmente positive al virus, a livello regionale erano 24.519 questa domenica mattina ed in serata sono salite a 24.610. Un nuovo decesso è stato registrato in tutto il Veneto da stamattina, per un totale aggiornato delle vittime da inizio pandemia pari a 9.848 morti.

I casi attualmente positivi, in isolamento a Treviso e provincia, continuano comunque leggermente a salire e ora sono 2.317. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive della provincia: 9 pazienti al Ca' Foncello di Treviso e 8 a Vittorio Veneto. Stabili anche i pazienti in area non critica: 58 a Vittorio Veneto, 22 al Ca' Foncello, 2 a Montebelluna e 4 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno sommati i ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (7) e Vittorio Veneto (8). Per quanto poi riguarda i guariti, nella Marca in totale da inizio pandemia se ne registrano 61.129.