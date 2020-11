Covid-19, trend costante: quasi 11mila positivi nella Marca

Il bollettino Coronavirus di Azienda Zero della sera di lunedì 9 novembre (dato riferito alle ore 8) conferma il trend dei casi di positività al Sars-Cov-2: si registrano, infatti, 1.247 nuovi casi di contagio in Veneto rispetto a ieri pomeriggio, 243 dei quali in provincia di Treviso. Nel nostro territorio il numero degli attualmente positivi sale quindi a 10.907 (la maggior parte dei quali asintomatici), mentre in regione il numero ha toccato quota 53.145. Solo una piccola parte dei contagiati (il 4 o 5%, in Veneto) necessita di cure ospedaliere, ma il dato continua a salire e sta spingendo il Governo ad imporre norme sempre più restrittive sugli spostamenti e le aperture delle attività, in modo da ridurre le occasioni di contagio. Oggi, verosimilmente, il Governo deciderà se il Veneto rimarrà in area gialla o sarà trasferito in quella arancione, con tutte le relative limitazioni.

Ricoveri in ospedale

Guardando ai ricoveri, sono attualmente 1.783 i pazienti in cura negli ospedali veneti, dei quali 1.659 positivi (195 in condizioni gravi) e 124 negativizzati (8 in terapia intensiva). Nella Marca, nello specifico, al momento si contano poi al Ca' Foncello di Treviso 73 persone ospedalizzate (13 in terapia intensiva), a Conegliano 11 (4 in t.i.), a Vittorio Veneto 67, a Montebelluna 78 (2 in t.i.) e al San Camillo di Treviso 16. Inoltre, il trevigiano conta anche 399 deceduti totali e 4.994 negativizzati. In riferimento, infine, ai casi di contagio nelle scuole della provincia per ora si registrano 312 classi con studenti positivi, di cui 113 già in quarantena, mentre le restanti rimangono in automonitoraggio.