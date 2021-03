Covid, lo Sceriffo Gentilini sponsor del vaccino: «Dobbiamo farlo tutti»

«Il vaccino dobbiamo farlo tutti. Così proteggiamo noi stessi e le persone che amiamo di più. Si tratta di un piccolo gesto per tornare a vivere». Parole, queste, dell'ex sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini. Anche lo Sceriffo, infatti, in questi giorni si è sottoposto al vaccino essendo lui della coorte del 1929, un momento a lungo atteso. «Ho trovato personale sanitario davvero competente e gentile - dichiara ad A3 lo Sceriffo - Costi quel che costi, tutti gli italiani devono vaccinarsi». Gentilini, però, coglie anche l'occasione per una reprimenda nei confronti di tutti quegli anziani che, pur di partecipare alla campagna vaccinale, hanno creato degli assembramenti all'esterno die vari Vax Point sparsi sul territorio: «Ho visto tante persone recarsi all'appuntamento per il vaccino anche con un'ora di anticipo, non seguendo dunque le indicazioni del Dg dell'Ulss 2 Francesco Benazzi che ha sempre chiesto di recarsi nelle strutture solo qualche minuto prima dell'orario previsto. Cerchiamo, quindi, di rispettare tutti le regole».