Covid, a Maserada arriva lo screening gratuito per tutti i cittadini

Screening gratuito per tutti i cittadini di Maserada sul Piave. Il Comune infatti, insieme alla Regione Veneto e all'Ulss 2, ha deciso di proporre due giorni nei quali saranno effettuati tamponi rapidi in modalità drive-in con la collaborazione dell'associazione Croce Azzurra onlus. L'appuntamento è dunque per venerdì 8 e sabato 9 gennaio, dalle ore 8 alle 19 in paizza Mercato. Si precisa che l'invito non è rivolto a tutti quei residenti che hanno già un'impegnativa del proprio medico curante, i quali dovranno quindi procedere al tampone presso i tradizionali Covid Point ordinari sparsi sul territorio.