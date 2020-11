Covid in Ortopedia, contagiati 6 medici: interventi spostati al Ca' Foncello

Un mini focolaio Covid all'interno del reparto di Ortopedia dell'ospedale San Valentino di Montebelluna. Questo quanto accaduto nelle scorse ore quando ben sei medici su dodici sono stati trovati positivi al tampone per il Coronavirus. Come riporta "il Gazzettino", tutti loro sono stati immediatamente posti in isolamento e, anche per questo, l'Ulss 2 ha dovuto trovare in pochissimo tempo una soluzione alternativa per i futuri interventi chirurgici al femore, chiaramente non più possibile nel nosocomio montebellunese. Per questo motivo, almeno fino al termine di novembre, tali interventi verranno dirottati al Ca' Foncello di Treviso, mentre da dicembre sarà lo Iov di Castelfranco Veneto ad aiutare nella programmazione degli interventi.

Una situazione dunque delicata, anche perché i contagi in Veneto continuano a salire, anche se con un trend leggermente inferiore ai giorni scorsi. Al momento, infatti, il numero dei contagi da Covid-19 in Veneto (da inizio pandemia) è di 122.682. Le persone in isolamento sono ben oltre quota 39 mila, mentre i ricoverati Covid sono 2.211. Inoltre, le Terapie intensive toccano ora quota 281 e sale il numero dei decessi che sono ora 3.221 da inizio pandemia. Infine, i negativizzati sono 47.005.

Guardando invece alla sola Marca trevigiana, ad oggi si contano 12.884 positivi (23.908 da inizio pandemia). Rimangono invece stabili i deceduti (498), mentre 10.526 sono i negativizzati. Per quanto riguarda le terapie intensive Covid, al Ca' Foncello risultano ora ricoverati 17 pazienti in area critica (+1), a Conegliano 3, a Vittorio Veneto 8 e a Montebelluna 6.