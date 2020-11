Nuovi Covid Point nella Marca: da lunedì saranno attivi a Casier e Castelfranco

Da martedì 1 dicembre sarà ampliato l’orario di apertura dei Covid Point di Castelfranco e Casier: entrambi resteranno aperti, dal lunedì al sabato, fino alle 19. Resta invece inalterato, per entrambi, l’orario di apertura: le 7 per Casier, le 8, invece, per il Punto tamponi collocato nel parcheggio della discoteca Melodi a Castelfranco e gestito in collaborazione con l’Esercito. «Con questo ampliamento dell’orario di apertura andiamo a implementare ulteriormente – sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi – l’offerta nei nostri Covid Point che contano attualmente, oltre che sui due Punti tampone citati, anche su Altivole, ospedale di Castelfranco (solo per under 14), Conegliano, Oderzo, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio Veneto (questi ultimi due solo su prenotazione). Ad oggi – ricorda Benazzi - abbiamo effettuato, complessivamente, 318.481 test molecolari e 256.234 test antigenici rapidi».