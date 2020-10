Focolaio Covid a La Madonnina di Treviso, 15 persone positive

E’ stato completato mercoledì 21 ottobre lo screening al Dipartimento di Prevenzione, sede della Madonnina di Treviso. Su un totale di 190 dipendenti sottoposti a tampone tra ieri e oggi sono risultati complessivamente positive 15 persone.

Ai 9 positivi di ieri (sulle prime venti persone testate) si sono aggiunte cinque persone che hanno effettuato il test ai Covid Point e un positivo emerso dallo screening effettuato oggi su 170 dipendenti. E’ in corso il contact tracing sui contatti stretti dei positivi. I 15 positivi sono così distribuiti: 5 al Sips, 5 in Medicina Legale, 3 Sian e 2 Spisal. Lo screening sarà ripetuto a 5 e 10 giorni. «I dati dello screening odierno, con 1 solo positivo su 170 dipendenti testati confermano la tesi secondo cui il cluster ha un’origine esterna al Dipartimento – ha precisato il direttore, Stefano De Rui - Per quanto riguarda l’attività del Dipartimento prosegue in modo regolare, invito tutti gli utenti alla massima tranquillità: i contatti con il personale, peraltro per la quasi totalità negativo, sono brevi e non comportano alcun rischio di contagio, considerato anche l’utilizzo dei Dpi. A seguito dei casi rilevati abbiamo effettuato, per massima precauzione, anche una sanificazione straordinaria dei locali».