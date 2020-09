Covid, ad Altivole apre un nuovo punto tamponi dell'Ulss 2

Da lunedì 28 settembre novità in arrivo per i punti tampone ad accesso diretto del distretto di Asolo. Un nuovo punto di controllo sarà infatti attivato ad Altivole, all’ex Velo di via Piave 55.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nuovo punto tamponi sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 12 per gli under 18 e dalle 12 alle 19 per i maggiorenni. Domenica l’orario sarà dalle 7 alle 13, con accesso indifferenziato. Il punto tamponi dell'ospedale di Castelfranco resterà attivo, tutti i giorni festivi compresi, dalle 7 alle 13 solo per sottoporre a test bambini e ragazzi fino ai 14 anni.