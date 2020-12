Focolaio Covid alla Residenza Rosa Zalivani: 27 i contagiati, tra cui 7 operatori

Un piccolo focolaio Covid è stato scoperto, nella giornata di martedì, all'interno della Residenza Rosa Zalivani di viale IV Novembre a Treviso. Come comunicato nel pomeriggio dall'Israa, infatti, i tamponi hanno dato 29 positività all'interno della struttura, di cui fortunatamente solo 2 con sintomi a fronte di 27 asintomatici. In ogni caso, tutti sono stati subito posti in isolamento, compresi i 7 operatori risultati positivi al virus. Una situazione sanitaria, quella della casa di riposo trevigiana, che ha costretto la direzione a decidere di impedire, per queste festività natalizie, ogni possibile contatto fisico tra gli ospiti e i loro parenti. Dunque, per questo Natale gli auguri potranno essere purtroppo fatti solo in forma digitale, tra chiamate classiche e videochiamate.