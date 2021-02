Covid, nella Marca trenta casi della variante inglese

Un positivo al Covid-19 ogni cinque, negli ultimi due giorni, risulta positivo alla nuova variante inglese del virus: sono ben trenta i casi emersi da un'indagine svolta dal reparto di microbiologia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, guidato dal professor Roberto Rigoli. Si tratta di trevigiani che si sono recati ai covid point e sono risultati positivi al tampone rapido: le successive analisi hanno portato a scoprire la presenza della variante. La mutazione, come noto, è presente anche nella Marca (nell'asolano, a dicembre, erano stati scoperti i primi casi) ma per ora nessuno dei contagiati presenta un quadro clinico grave. I vaccini fortunatamente riescono a neutralizzare anche la variante. Per ora in provincia di Treviso non è stato ritrovato nessun caso delle atre varianti che sono state finora isolate ovvero la brasiliana e la sudafricana.