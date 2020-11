Covid, Veneto verso gli 80mila tamponi positivi da inizio emergenza

Dalle alle 8 di ieri mattina, alle 8 di questa mattina, si sono aggiunti 64 nuovi pazienti Covid negli ospedali del Veneto. Una crescita riportata nel bollettino di stamane, in cui sono molto evidenti le differenze rispetto all'aggiornamento delle 17 di ieri.

CORONAVIRUS IN VENETO

In tutta la regione in giornata si dovrebbero superare gli 80mila contagiati dall'inizio della pandemia e sono più di 50mila i veneti attualmente positivi al virus. I numeri esatti mostrano 2.282 nuovi contagi dalle 17 di ieri, con 79.269 tamponi complessivi con esito positivo. I veneti positivi ora sono 50.970 (+2.862 rispetto a ieri pomeriggio), i negativizzati sono 25.725 (+17 rispetto a ieri pomeriggio), mentre i deceduti veneti per Covid-19 sono 2.574 (+3 rispetto a ieri pomeriggio). Tra i pazienti Covid del veneti ci sono sia i positivi che i negativizzati costretti al ricovero dal virus. In totale sono 1.660 (+27 da ieri pomeriggio), di cui 193 in terapia intensiva (185 positivi + 8 negativizzati) e 1.467 negli altri reparti (1.355 positivi + 112 negativizzati).

LA SITUAZIONE A TREVISO

Analizzando invece solo la Marca trevigiana abbiamo 15.792 casi complessivi, di cui 103.399 oggi positivi, 399 deceduti e 4.994 negativizzati. Per i ricoveri, poi, al Ca' Foncello di Treviso si trovano ospedalizzate 74 persone (13 in terapia intensiva), a Conegliano 11 (4 in t.i.), a Vittorio Veneto 67, a Montebelluna 78 (2 in t.i.) e al San Camillo di Treviso 16.