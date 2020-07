Prenotazioni al Cup, attivato il servizio: "Ti chiamiamo noi"

Continuano le novità nell’ambito dei servizi al cittadino che l’Ulss 2 mette a disposizione dell’utenza. Grazie a "Ti chiamiamo noi" è possibile prenotare visite ed esami senza dover contattare telefonicamente il call center Cup e senza alcuna attesa.

Per poter usufruire del nuovo servizio è sufficiente accedere al sito dell'Ulss 2 attraverso un computer, un tablet o un telefono. Il sistema consente di prenotare il giorno e l’ora in cui essere contattati telefonicamente. L’utente riceve conferma, attraverso un sms/mail, dell'avvenuta prenotazione della chiamata. Il giorno dell'appuntamento, all'ora indicata, viene contattato da un operatore al numero fornito. Il servizio, attivo in tutto il territorio dell'azienda Ulss 2, è innovativo perché dà all’utente la possibilità di scegliere il momento più idoneo per essere chiamato ed effettuare telefonicamente la prenotazione. Il cittadino non deve più contattare il call center, deve solo indicare quando vuole essere chiamato. I dati di utilizzo del servizio online di scarico referti (oltre l’80%) e di prenotazione del turno degli esami di laboratorio (quasi il 75% in alcune sedi del Distretto di Pieve) attestano elevate percentuali di utilizzo di questi innovativi servizi, per questo l’Azienda ha fatto uno sforzo per ampliare ulteriormente i servizi online.

«Ti chiamiamo noi, in particolare, risponde in modo significativo all’esigenza di sostenere i soggetti più fragili. Liberando il più possibile le linee del call center Cup - evidenza il direttore amministrativo, Annamaria Tomasella - si consente a coloro che non hanno alternative al telefono di ridurre le attese. Gli utenti che hanno già utilizzato il servizio hanno espresso apprezzamento, descrivendo un servizio pensato su misura dell’utente, l'azienda si è riorganizzata per venire incontro alle esigenze del cittadino». «Aver messo online la prenotazione del turno per essere chiamati dai Call Center Cup - sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - ci permette un ulteriore salto di qualità. Questo nuovo servizio ridurrà, infatti, le attese telefoniche e diminuirà in modo significativo il numero di telefonate in entrata al Cup. E’ una rivoluzione organizzativa, nell'ambito delle prenotazioni, che l’utente sta già dimostrando di apprezzare».



In alternativa, per prenotare visite ed esami, resta sempre valida la modalità di prenotazione telefonica. Per prenotare telefonicamente sono attivi i seguenti numeri:

Treviso Call Center Cup: 0422 210701 dal lunedì al venerdì ore 7.30-18, il sabato dalle 8 alle 12.

Asolo Call Center Cup: 0423 728898 (da cellulare) dal lunedì al venerdì ore 8-18, il sabato dalle 8 alle 12.

Pieve di Soligo Call Center Cup: 0438 659004 dal lunedì al venerdì ore 7.30-18, il sabato dalle 8 alle 12.