Al Centro di Medicina il dottor Da Ros: «Potenzierà la nostra Chirurgia»

A dargli il benvenuto al Centro di medicina Conegliano nei giorni scorsi è stato proprio il suo fondatore e titolare Vincenzo Papes. «Siamo onorati che ci abbia scelti, ritenendoci all’altezza del suo trascorso - spiega Vincenzo Papes - potrà avvalersi di una rete di professionalità interdisciplinari tanto per la diagnostica quanto per la fase riabilitativa che supporteranno la sua attività di chirurgia ambulatoriale qui a Conegliano e per gli interventi in day surgery nella vicina sede di Villorba».

Il dottor Danilo Da Ros, dopo quasi quarant’anni punto di riferimento della divisione di Chirurgia generale dell'ospedale civile di Conegliano (dove ha anche diretto Uos di Day surgery prima e la Uosd di Aree omogenee di degenza chirurgica in seguito), ora in quiescenza, ha scelto la libera professione al Centro di medicina in viale Venezia. «Porto con me un’esperienza di lunga data, che ho condiviso con un numero importante di colleghi, perfezionando le tecniche chirurgiche mininvasive, con particolare attenzione alle tecniche laparoscopiche - spiega il dottor Danilo Da Ros - che le dotazioni di Centro di medicina mi consentiranno di continuare a mettere a frutto anche negli anni a venire e continuare in quell'attività al servizio dei pazienti di un territorio splendido, dove anch'io ho scelto di vivere». Il dottor Danilo Da Ros, con al suo attivo 12mila interventi chirurgici in qualità di primo operatore nelle varie specialità delle discipline chirurgiche in elezione ed urgenza, dal 1 gennaio entra a far parte e potenzia il Poliambulatorio della sede di Centro di medicina Conegliano, dove sono presenti oltre 200 specialisti, un reparto di Radiologia (presenti Rx, Ecografia internistica, Tac e Risonanza magnetica) e di Riabilitazione ortopedica e un ambulatorio chirurgico recentemente rinnovati.