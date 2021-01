Covid, continua il trend del calo dei positivi e dei ricoveri nella Marca

La curva della pandemia da Covid-19 continua a calare in Veneto. Lo riporta il bollettino delle ore 8 di domenica che registra 1460 attualmente positivi in meno - grazie alla differenza con i guariti (+2547) - rispetto al dato di sabato sera, per un totale di 70.640 (+528) persone che risultano ancora positive al Coronavirus. Sempre stabile la situazione ospedaliera, con altri 3 posti liberati in terapia intensiva (sono 354 i ricoverati critici) ma con +30 pazienti in area non critica, dove i ricoverati sono ad oggi 2715. Purtroppo, nelle ultime ore, sono altri 46 i morti per il virus, 13 dei quali in ospedale. Il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto la cifra di 7978.

Inoltre, la soglia dei 300mila contagiati in tutta la regione dal febbraio scorso potrebbe essere superata la prossima settimana. Intanto, il totale dei casi positivi accertati in Veneto è salito a 298.172 (+528 da ieri pomeriggio) e i veneti attualmente negativizzati continuano a galoppare raggiungendo i 219.554 (+1.077 da ieri pomeriggio), mentre negli ospedali del Veneto i pazienti positivi al virus sono 2.631, di cui 2.293 in area non critica e 338 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda il trevigiano, al momento si contano 6.498 positivi al virus, 1.171 decessi totali e 58.704 contagiati complessivi da inizio pandemia. Stabili poi i ricoverati nelle terapie intensive della Marca, ovvero 41 così divisi: 18 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 10 a Vittorio Veneto, 4 a Conegliano, 6 a Montebelluna, 2 a Oderzo,1 al San Camillo di Treviso e 1 a Castelfranco Veneto. Calano anche i numeri dei ricoveri in area non critica: 88 pazienti a Montebelluna, 96 a Vittorio Veneto, 73 al Ca' Foncello di Treviso, 40 al San Camillo di Treviso, 17 a Oderzo, 14 a Motta di Livenza, 9 a Conegliano e 5 a Castelfranco Veneto. Numeri a cui vanno aggiunti i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (23), Vittorio Veneto (16). Per il resto, i negativizzati nella Marca sono ad oggi in totale 51.035.