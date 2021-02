Covid, situazione stabile nella Marca: "pochi" contagi e ricoveri ancora in calo

Così come nel trevigiano anche in tutto il resto del Veneto si registra un lieve aumento dei contagi ma ancora una decrescita dei ricoveri negli ospedali

Il secondo weekend "giallo" del veneto si apre con dati stabili per quanto riguarda l'andamento della curva epidemiologica da Covid-19. Il bollettino di sabato 13 febbraio delle ore 17 mostra infatti un lieve aumento dei contagi ma ancora una decrescita dei ricoveri negli ospedali. Nell'ultimo report si registra difatti un totale di 24.765 soggetti attualmente contagiati. Migliora poi ulteriolmente la situazione nei reparti dei nosocomi della regione con 1.434 ricoverati in area non critica e 150 in terapia intensiva. Nove, invece, i decessi nelle ultime 24 ore, mentre i negativizzati totali sono ora 286.938 (di cui 59.321 nella Marca).

La situazione nella provincia trevigiana conta invece un totale di 2.069 persone oggi positive, dato discretamente stabile, mentre i ricoverati sono 116, 15 dei quali in terapia intensiva (6 pazienti al Ca' Foncello di Treviso, 4 a Montebelluna, 3 a Vittorio Veneto e 2 a Conegliano). Inoltre, i ricoveri in area non critica indicano: 19 ricoverati a Montebelluna, 45 a Vittorio Veneto, 23 al Ca' Foncello, 22 al San Camillo di Treviso e 7 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno sommati i pazienti negli ospedali di comunità a Treviso (26) e Vittorio Veneto (6).