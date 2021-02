Cura dei disordini del pavimento pelvico: Ulss 2 eccellenza internazionale

L’Ulss 2 da molti anni rappresenta un riferimento per la prevenzione, diagnosi e cura dei disordini del pavimento pelvico. Tali disturbi comprendono un ampio numero di patologie come: incontinenza, prolassi degli organi pelvici, dolore pelvico cronico, stipsi e ritenzioni urinarie. Si tratta di malattie molto frequenti che, nella fascia d’età 20-80 anni, interessano il 3% della popolazione maschile ed il 20% di quella femminile. Il dottor Giulio Santoro, responsabile del Centro di 3° livello Incontinenza e Stomie del Ca’ Foncello di Treviso, direttore della Scuola Nazionale di Ecografia di Pavimento Pelvico e Past-President della Società Italiana di Chirurgia Colorettale è tra i massimi esperti nazionali sul tema. Il Centro di 3° livello, inaugurato il 5 Agosto 2019 dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, è all’avanguardia tecnologica per la diagnostica ecografica tridimensionale, la manometria a elevata risoluzione, gli esami urodinamici. Il Centro si avvale di un team multidisciplinare che comprende chirurghi colorettali, urologi, ginecologi, fisiatri, gastroenterologi, dietisti e psicologi, i pazienti vengono studiati e trattati con la riabilitazione pelvi-perineale o con la chirurgia. Molti interventi sono eseguiti con tecniche mininvasive, quale la neuromodulazione sacrale, o laparoscopiche.

Il dottor Santoro ha inserito tutta l’esperienza maturata presso l’Ulss 2 nella recente pubblicazione di un libro dal titolo “Pelvic Floor Disorders, A multidisciplinary Textbook”. Il testo è una riedizione di un analogo volume pubblicato nel 2010, che ha venduto oltre 250mila copie, è redatto in inglese ed è frutto di una collaborazione con 150 esperti internazionali. Tra i riconoscimenti maggiori ricevuti dal dottor Santoro: nel 2015 l’apertura del Centro di Pavimento Pelvico presso la Cleveland Clinic Americana ad Abu Dhabi, l’organizzazione annuale di Corsi Internazionali di Chirurgia presso l’Ospedale di Treviso, la pubblicazione di altri cinque libri e di oltre 200 articoli, la presentazione del Progetto della Rete Aziendale dei Centri per l’Incontinenza e Stomie al Ministero della Sanità nel giugno del 2019.

«Questa pubblicazione è una soddisfazione e motivo di orgoglio per la nostra azienda - ha commentato il Commissario Francesco Benazzi - e conferma l’eccellenza espressa in tale campo dal nostro ospedale grazie alla competenza e alla professionalità dei nostri specialisti». «Ringrazio il dottor Benazzi e l’Ulss 2 - ha dichiarato il dottor Santoro - per averci permesso di mettere a frutto le nostre competenze, investendo sulla tecnologia e creando le strutture per offrire alle persone con questi disturbi le migliori possibilità di cura. La nostra pubblicazione fornisce il giusto riconoscimento a livello internazionale per quello che da anni realizziamo presso la nostra Ulss. Con questo testo abbiamo posto le nostre competenze e la nostra esperienza a disposizione di molti specialisti».