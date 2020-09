Il dottor Silvio Demitri è il nuovo direttore dell'Ortopedia del Ca' Foncello

L’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Ca’ Foncello, da mercoledì 16 settembre, ha un nuovo primario, il dottor Silvio Demitri. Nato a Monfalcone nel 1967 e laureatosi nel 1994 in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Bologna con 110/110 e lode, ha successivamente conseguito la specializzazione in ortopedia e traumatologia, con il massimo punteggio e la lode, nel 2000.

Dal 2000 al 2001 ha prestato servizio, con incarico libero professionale, presso l'ospedale di Cavalese (TN) e come specialista ortopedico presso il Policlinico Triestino “Salus”. Successivamente ha operato presso la Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale S. Maria della Misericordia di Udine, fino al febbraio 2006. Da marzo 2006 al 2010 il dottor Demitri ha prestato servizio, in qualità di dirigente medico di I livello, presso l’Uoc Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale M. Bufalini di Cesena, incaricato del servizio di traumatologia d’urgenza del Trauma Center, dal 2008. Dal dicembre 2011 al gennaio 2019 Direttore dell’Ortopedia e Traumatologia, nel centro hub 2° livello dell’azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine. Da febbraio 2019 ad oggi medico chirurgo specialista in ortopedia, libero professionista, e collabora con numerose strutture private. Al suo attivo numerosissime pubblicazioni scientifiche. «Esprimo le mie congratulazioni e quelle di tutta l’azienda al dottor Demitri, chiamato a guidare l’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Ca’ Foncello dopo il pensionamento del dr Gianluca Bertoni - commenta il direttore generale Francesco Benazzi -. A gestire il Reparto ci sarà un professionista valido e competente, con un curriculum di tutto rispetto a una significativa esperienza soprattutto in ambito traumatologico. Un ringraziamento particolare va all'intera equipe e al dr. Raffale Ciarla che in questo periodo ha retto con grande professionalità il reparto».