San Biagio, distretto aperto tutti i giorni per il cambio del medico di base

Per facilitare gli assistiti del dottor Fabriano Fiumicelli nella scelta del nuovo medico, la prossima settimana gli sportelli del distretto sanitario di San Biagio di Callalta resteranno aperti, oltre che nelle consuete giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, anche martedì 5 e giovedì 7 aprile prossimi, dalle ore 8 alle 13.

Tutti gli assistiti, per ridurre il più possibile il rischio di contagio da Covid, in questi giorni stanno venendo contattati telefonicamente dal distretto sanitario per effettuare direttamente la scelta del nuovo medico. L'invito ai cittadini è quindi quello di attendere la telefonata dell'Ulss 2. In alternativa si può anche effettuare la scelta del nuovo medico tramite e-mail inoltrando la domanda a sportellotvsud@aulss2.veneto.it. Il Comune di S. Biagio di Callalta e l’Ulss 2 ringraziano il dottor Fiumicelli per i tanti anni di attività al servizio della comunità locale.