Ponte di Piave perde il suo medico di base: in pensione il dottor Maschio

Giovedì 30 giugno è andato in pensione il dottor Maurizio Maschio, medico di famiglia a Ponte di Piave per oltre 40 anni al servizio dei suoi assistiti e della comunità locale. Ulss 2 e Comune si erano impegnate da tempo nella ricerca di un possibile sostituto che potesse prenderne il posto: erano stati resi disponibili appositamente due distinti ambulatori, uno a Ponte di Piave e uno a Negrisia, per garantire la massima vicinanza agli assistiti ma mancano medici e dunque i pazienti del dottor Maschio dovranno scegliere il nuovo medico in Comuni diversi da quello di Ponte di Piave.

Per comodità dei cittadini e per ridurre il più possibile il rischio di contagi Covid è stato deciso di contattare telefonicamente tutti gli interessati, perché possano scegliere in questo modo il nuovo medico evitando di doversi recare al distretto. L'Ulss 2 ha già effettuato una prima chiamata a tutti gli assistiti del dottor Maschio, circa 1500 persone; 1200 sono state raggiunte e in gran parte hanno già fatto la scelta del nuovo medico. Per le restanti 300 circa non è andato a buon fine il primo contatto telefonico. L'Ulss 2 sta facendo una seconda chiamata e si procederà finché tutti non saranno stati contattati. L'invito ai cittadini è di attendere la chiamata dall'Ulss e non recarsi di persona agli sportelli del distretto. Tutti i cittadini saranno chiamati entro un paio di giorni. L'Ulss 2 e il Comune ringraziano i cittadini per la loro comprensione e collaborazione e si scusano per gli eventuali disagi.