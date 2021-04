Il dottor Tringali eletto consigliere della Società europea di endoscopia digestiva

Il dottor Alberto Tringali, direttore dell’unità operativa di Gastroenterologia di Conegliano-Vittorio Veneto, è stato eletto consigliere della Società Europea di Endoscopia Digestiva (Esge).

«Essere stato eletto consigliere della Società Europea di Endoscopia digestiva, visto il prestigio della carica - spiega Tringali - è un riconoscimento professionale da parte di molti colleghi, che ringrazio. Darò il mio contributo di conoscenza ed esperienza per cercare di migliorare la qualità delle prestazioni e la sicurezza oltre a garantire una crescita professionale per tutti gli endoscopisti, specialmente i più giovani. Stiamo già provvedendo, come Esge, a stilare un piano strategico per il biennio 2021-2023, sperando che la pandemia ci consenta di attuare tutte le iniziative che abbiamo in programma - aggiunge Tringali - La possibilità di divulgare in modo efficiente le tecniche endoscopiche mediante corsi teorici ma soprattutto pratici, la standardizzazione delle procedure, la diffusione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici, la possibilità di visionare sul sito web lo svolgersi di molte procedure, oltre al consulto con i professionisti più esperti, potrebbe essere il cardine di una svolta professionale per molti endoscopisti che, purtroppo, alla fine del loro ciclo di studi, non sempre sono pronti ad eseguire tecniche endoscopiche d’urgenza».

«Mi congratulo con il dottor Tringali, la cui nomina - ha commentato il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - rappresenta un’ulteriore conferma del fatto che all’interno della nostra Azienda lavorano con dedizione professionisti di livello, che affiancano all’attività quotidiana la continua formazione per il loro miglioramento a beneficio dell’intero staff e dei pazienti. A tutti loro, non solo al dottor Tringali, il mio sentito ringraziamento per l’impegno».