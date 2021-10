Convegno internazionale di ecografia ostetrica: protagonista il dottor Rossi

Al “World Congress International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology”, evento di spicco dedicato alla diagnostica per immagini in ginecologia ed ostetricia, sono stati illustrati due progetti condotti all’interno dell'Unità operativa semplice di diagnosi prenatale dell’ospedale di Conegliano, guidata dal dottor Alberto Rossi.

Il primo lavoro scientifico presentato è nato sulla base di un protocollo d’intenti italo-francese e riguarda la procedura di stampa tridimensionale dei volti fetali ottenuta grazie all’ecografia ostetrica. Il progetto nasce e si sviluppa al fine di fornire alle coppie ipovedenti un’opportunità unica, quella sensoriale tattile di percezione del volto del loro futuro bimbo ancora in grembo. Tale progetto è stato ideato assieme al prof. JM Levaillant, direttore del Center for Woman and Fetal Imaging, Hopital Armand Brillard di Parigi e al prof. R Nicot, direttore Oral and Maxillofacial Surgery, Universite de Lille, Lille ponendo le basi per una futura collaborazione scientifica internazionale. Il secondo lavoro scientifico esposto riguarda lo studio angiografico cerebrale fetale ottenuto mediante l’ecografia ostetrica tridimensionale nei feti che presentavano un difetto di crescita intrauterina definendo dei nuovi parametri flussimetrici aggiuntivi di riferimento nel monitoraggio del benessere fetale intrauterino.