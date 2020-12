Farmacia Dalla Zorza cambia gestione: acquisita da Hippocrates Holding

La storica farmacia trevigiana Dalla Zorza, in via Terraglio 37, è entrata a far parte della rete "Hippocrates Holding". Grazie ad un dinamico sforzo di investimento, oggi il Gruppo conta su un network di oltre 120 farmacie di proprietà, concentrate nelle regioni dell’Italia centro-settentrionale (in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), con circa 700 dipendenti e ricavi annualizzati pro-forma di circa 220 milioni di euro al 2019.

Dopo la cessione della farmacia, le dottoresse Dalla Zorza, titolari dell’omonima farmacia hanno dichiarato: «Abbiamo valutato che il progetto di Hippocrates rappresentasse la migliore opportunità di evoluzione della nostra attività, nel solco della tradizione, in un contesto ambientale di profondi mutamenti. In questo percorso Laura affiancherà la nuova proprietà nella gestione della farmacia. Alla nostra affezionata clientela rivolgiamo un sentito ringraziamento per la stima e fiducia che sempre ha riposto in noi». «In linea con la filosofia di questo punto di riferimento per i cittadini, abbiamo presentato un progetto industriale centrato sulla valorizzazione della farmacia italiana e declinato attraverso un’offerta di prodotti e servizi a valore aggiunto e la competenza e professionalità dei farmacisti. In continuità con l'ottimo lavoro svolto dalla precedente gestione, intendiamo mantenere la storicità della farmacia, mettendo a disposizione non solo investimenti, ma anche una comprovata esperienza del management e una visione di lungo termine basata sulla molteplicità dei servizi offerti e sull'attenzione nei confronti del capitale umano e del territorio» concludono Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino, co-fondatori e amministratori delegati di Hippocrates Holding.