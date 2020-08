Vittorio Veneto, pronta per inizio settembre la nuova farmacia di Costa

Non si sono fermati nemmeno in questi giorni i lavori per la nuova farmacia di Costa a Vittorio Veneto. Ormai mancano solo gli arredi e poi la nuova farmacia potrà essere inaugurata.

Come riportato da "Qdpnews" la data per l'inaugurazione ufficiale è stata fissata per il 5 settembre, salvo imprevisti dell'ultimo momento. La nuova farmacia di Costa aprirà però al pubblico solo a partire da lunedì 7 settembre. Vittorio Veneto Servizi sta spingendo per completare la nuova farmacia nel minor tempo possibile. La nuova farmacia sarà all'interno del Campus Victoria, dove si trovano già altre attività relative alla salute e in particolare alla sanità. Vittorio Veneto Servizi ha poi messo a disposizione una persona ed un mezzo per dare sostegno alle attività dei servizi sociali vittoriesi. Un impegno costante e in continua crescita a supporto del territorio che, con l'arrivo della nuova farmacia, si arricchirà di un nuovo servizio dedicato ala salute dei cittadini.