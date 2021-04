Farmacia San Giorgio a Maser: inaugurata la nuova sede

Servizi innovativi e i consigli dei farmacisti: uno spazio dedicato al benessere a 360°. Lunedì 19 aprile è stata inaugurata la nuova sede della Farmacia San Giorgio di Maser dei dottori Carlo e Nicola Giacomelli. Un moderno spazio di 300 metri quadrati a servizio della comunità. La farmacia San Giorgio vuole essere sempre più un luogo di informazione e prevenzione per il benessere fisco e mentale attraverso servizi, prodotti, consulenze per poter dare risposte e soluzioni ad ogni esigenza.

L’importanza della specializzazione è un punto centrale, come sottolinea il dottor Carlo Giacomelli: «Il team della Farmacia San Giorgio è composto da 10 professionisti appassionati e in continuo aggiornamento per poter offrire a ogni paziente un consiglio personalizzato e altamente specializzato. Uno degli obbiettivi che ci siamo dati come gruppo di farmacisti è quello fornire alla clientela servizi e consulenze che richiedono una formazione e un aggiornamento sempre più specifico. Ecco perché all’interno del team di lavoro esistono delle professionalità e delle competenze sempre più definite. C’è chi si è specializzato in alimentazione e nutrizione, chi segue gli sportivi e chi si è dedicato al mondo della cosmetica della bellezza. Il vantaggio è quello di offrire alle persone un punto di riferimento». Prevenzione e Benessere sono gli elementi distintivi che si possono ritrovare nei tanti servizi offerti come l’autoanalisi del sangue in soli 6 minuti, holter pressorio, dosaggio vitamina D, l’analisi della composizione corporea BIA. Tra i servizi più innovativi invece troviamo il monitoraggio del sonno e del riposo e il test genetico del Dna. Il nuovo edificio si trova in Via Bassanese 183/A, a pochi passi dalla vecchia sede, dove è stato realizzato un nuovo centro urbano dedicato alla persona: oltre alla farmacia saranno presenti anche gli ambulatori medici, uno studio e palestra di fisioterapia e una nuova caffetteria. Quest’anno di pandemia da Covid-19 ha dimostrato come la farmacia sia un presidio di prossimità fondamentale e un punto nevralgico per la cittadinanza. Il suo essere vicina e facile ha trasmesso fiducia ai cittadini che qui hanno potuto imparare come proteggersi al meglio dal Coronavirus tra mascherine, igienizzanti, tamponi rapidi e prenotazioni del vaccino anti-covid19.

L’emergenza sanitaria ha anche accelerato i processi di digitalizzazione in farmacia: sono attivi i servizi di video consulenza da remoto, consigli e prenotazione farmaci via whatsapp, spedizione al domicilio dei prodotti. La Farmacia San Giorgio vive anche nei social con un piano editoriale con una forte impronta culturale e informativa. Fino a sabato 24 aprile è riservato un omaggio per tutti i possessori della fidelity card e uno sconto extra sulla prima spesa per tutte le nuove tessere. La nuova sede di Maser va a concludere un più ampio progetto di Farmacie Più che in pochi anni ha realizzato tre moderne e spaziose farmacie nella provincia di Treviso con i punti vendita di Maser, Ca’ Rainati di San Zenone degli Ezzellini e Varago di Maserada sul Piave.

Autoanalisi e telemedicina

La farmacia offre un’ampia gamma di prodotti parafarmaceutici nei reparti di omeopatia, fitoterapia, integratori naturali, cosmetica, igiene del corpo, igiene orale, medicazione, elettromedicali e veterinaria. All’interno della Farmacia San Giorgio di Maser lo staff è in grado di eseguire test specifici per valutare lo stato di salute ed è preparato per offrire un servizio di consulenza e mettere a punto programmi personalizzati. Sono disponibili test di autoanalisi e telemedicina come: holter pressorio, cardiaco ed elettrocardiogramma con refertazione medica, misurazione pressione arteriosa e l’autoanalisi dosaggio vitamina d. Ad esempio, con risultati in soli 6 minuti si può effettuare l’autoanalisi del sangue: bastano poche gocce prelevate da un polpastrello per conoscere i livelli di glicemia, emoglobina glicata, colesterolo totale, hdl e ldl, trigliceridi, acidi urici, alt, ast, ggt.

Consulenze e servizi

La farmacia San Giorgio di Maser è specializzata in consulenze specifiche su alimentazione, prevenzione e corretti stili di vita attraverso check-up specifici. Con l’analisi della composizione corporea BIA ACC ad esempio è possibile valutare sia il livello di stress che la reattività dell’organismo al fine di dare consigli alimentari e comportamentali che permettano il ripristino del benessere psicofisico dell’organismo. Il test genetico VITAE DNA permette di ottenere, direttamente dall’analisi del DNA, tutte le informazioni necessarie per migliorare lo stato di salute e raggiungere il peso forma. Tra i nuovi servizi attivati troviamo DORMI che permette il monitoraggio e l’analisi del riposo e del sonno.

Bellezza e salute

L’ampio reparto dermo-cosmetico è seguito principalmente da Chiara, che grazie alla pluriennale esperienza nel settore e ai continui aggiornamenti professionali, è in grado di consigliare al meglio per trovare prodotti e trattamenti specifici come il check-up della pelle e del capello con Micro-camera HD. La farmacia dispone di uno spazio dedicato a piccoli trattamenti per il viso o al make-up, effettuati da consulenti cosmetiche.

Digitale

La farmacia è sempre più digitale. In Farmacia San Giorgio è attivo un servizio di consulenze da remoto dove attraverso una telefonata o una video chiamata sulle più note piattaforme online è possibile ricevere i consigli dei farmacisti ed esperti. Il servizio di video consulto viene completato anche dalla possibilità di spedizioni dei prodotti al domicilio. Un progetto innovativo e apprezzato dai pazienti che non hanno la possibilità di recarsi in farmacia o che semplicemente possono vogliono una comodità in più.La Farmacia è attiva anche su Facebook e Instagram dove condivide pillole di salute e consigli sui corretti stili di vita.