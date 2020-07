Covid nel centro psichiatrico: 6 pazienti e 2 operatori positivi

Otto nuove persone positive al Covid-19 nella giornata di oggi, mercoledì 29 luglio, in provincia di Treviso. Si tratta di: quattro colleghi di lavoro di un paziente risultato positivo al virus nei giorni scorsi. Tutti e 4 sono stati isolati a domicilio. Due nuovi casi in ambito familiare di casi precedenti: uno legato al focolaio di Maser, il secondo legato a un rientro dalla Svizzera (in isolamento a domicilio) e infine due signore, rientrate dalla Bosnia, che hanno fatto il tampone in quanto sintomatiche (ora in isolamento a domicilio). Buone notizie arrivano dal reparto di Malattie infettive dell'ospedale Ca' Foncello dove sono risultati tutti negativi i primi 12 tamponi sugli operatori processati oggi. All'ex caserma Serena, dopo le tre positività emerse martedì 28 luglio tra gli ospiti, oggi sono stati sottoposti a tampone all'interno della struttura circa 340 tra ospiti e operatori. I tamponi sono in fase di processazione.

Due operatori positivi e sei pazienti hanno contratto il virus all'interno di una struttura residenziale per persone con patologie psichiatriche nella Marca. Tutti, tranne un ospite ricoverato in Malattie infettive, sono asintomatici e sono stati posti in isolamento nell’ambito della comunità. I ricoverati in Malattie infettive, infine, sono saliti a nove: oltre all’ospite della comunità residenziale per persone con disabilità, sono stati presi in carico dall’équipe del primario Scotton altri due positivi finora seguiti a domicilio per aggravamento delle condizioni.