Fondazione banca dei tessuti del Veneto nuovo centro di riferimento anche per l’Alto Adige

E’ stata effettuata a Bolzano la prima donazione di tessuti grazie alla collaborazione tra il Coordinamento Trapianti, i chirurghi e la Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto. Fortemente voluta dalla Direzione Strategica, la nuova collaborazione senza precedenti, segna un passo avanti nella donazione e nell’utilizzo dei tessuti umani. La Fondazione ha infatti esteso la sua area geografica grazie alla collaborazione con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, una sinergia che consentirà di ottimizzare la raccolta, la conservazione e la distribuzione di tessuti umani, garantendo maggiore disponibilità di tessuti per i pazienti che necessitano di trapianto. “Siamo molto soddisfatti del traguardo raggiunto – sottolinea la Direttrice della Fondazione, dott.ssa Diletta Trojan – la Direzione Strategica di Bolzano ha promosso e sostenuto l’attività di donazione e trapianto, stipulando una convenzione e instaurando una forte collaborazione con la Fondazione.” Sono sempre in aumento i chirurghi che scelgono di utilizzare i tessuti per trapianto e questo è testimoniato dal numero delle richieste in continua crescita, nei primi sei mesi del 2024, infatti, più di 4.000 pazienti hanno ricevuto un tessuto, un aumento del 15% rispetto lo scorso anno, già caratterizzato da record. “Ma i trapianti sono possibili solo se ci sono donazioni – continua la dott.sa Trojan - e molto spesso c’è il rischio di non riuscire a rispondere al trend in crescita di richieste. La nostra missione è quella di migliorare la qualità di vita attraverso la donazione e il trapianto e questa nuova collaborazione favorirà la disponibilità di tessuti, permettendo di migliorare la vita di grandi e piccoli pazienti” Le donazioni di tessuti nel primo semestre dell’anno sono aumentate con un + 25% rispetto lo stesso periodo del 2023, 689 donatori, tra multitessuto e viventi, hanno donato 2800 tessuti. La Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto, attraverso la collaborazione e l’alta professionalità di molteplici strutture, è in grado di offrire al cittadino servizi di qualità ai massimi livelli. “Un grazie particolare va alle famiglie dei donatori, – conclude la Direttrice – alla Direzione Strategica e Chirurghi di Bolzano e ai miei colleghi, in modo particolare all’ufficio donazioni e all’equipe di prelievo, che con responsabilità ed entusiasmo sostengono l’attività”