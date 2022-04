Futuri genitori, al via gli incontri online con l'Ostetricia di Conegliano

Da giovedì 28 aprile prenderà il via una serie di appuntamenti on line dedicati ai “Futuri genitori”, organizzati dal personale della sala parto e dell'ostetricia dell’ospedale di Conegliano per accompagnare le mamme e i papà nelle ultime settimane di gestazione e in quelle successive al parto. Gli incontri sono aperti alle donne incinta a partire dalla 25 settimana di gestazione.

Ogni incontro prevede una parte introduttiva generale e la trattazione di un argomento differente, è possibile partecipare tutte le volte che lo si desidera. Gli incontri si svolgeranno in modalità on line, dalle ore 18 alle 20. Il giovedì con cadenza quindicinale a partire dal 28 aprile. Per informazioni e prenotazioni collegarsi al seguente link o telefonare al numero 0438 663128.