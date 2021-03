Gastroenterologia, riconoscimento internazionale per il primario Tringali

Il primario dell’Unità operativa complessa di Gastroenterologia di Conegliano-Vittorio Veneto, dottor Alberto Tringali, è stato nominato membro editoriale internazionale (International Editorial Board) della prestigiosa rivista americana Gastrointestinal Endoscopy. La rivista è la più autorevole in ambito mondiale nel settore dell’endoscopia digestiva dove vengono pubblicati i dati più importanti e le linee guida della Società americana di endoscopia digestiva (American Society of Gastrointestinal Endoscopy).

“Sono lusingato per questo straordinario riconoscimento che è stato conferito solamente ad altri cinque professori italiani. Rappresenta il frutto di un intenso lavoro di collaborazione con la rivista – ha commentato Tringali - L’essere riconosciuto a livello internazionale come un esperto in tale settore è motivo di orgoglio e rappresenta uno stimolo al miglioramento continuo. Sono soddisfatto che anche la nostra Azienda sia ritenuta punto di riferimento anche a livello internazionale, considerando anche che è diventata sede del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia”.