"I Giardini del Sole" s'illuminano di solidarietà per il San Giacomo

“Una vicinanza che ha un valore altissimo per quello che rappresenta. Non solo per la donazione ricevuta, ma anche per la profonda sensibilità dimostrata dagli operatori de I Giardini del Sole e dei loro affezionati clienti che non si sono tirati indietro all'invito di compiere un gesto di solidarietà nei confronti del nostro ospedale”. Con queste parole Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana ha salutato la consegna di un documento che attesta l’ordine di un nuovo elettrocardiografo che sarà destinato al pronto soccorso del San Giacomo di Castelfranco Veneto. A consegnare la donazione c'erano Eugenio Vendramini, presidente del Consorzio I Giardini del Sole ed il direttore dello stesso centro commerciale, Michele Gottardo. A riceverla, invece, con il DG Benazzi anche Alessandra Cappelletto e Giorgio Ziggiotto, rispettivamente direttore medico e primario del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto.

Nonostante la pandemia abbia penalizzato le attività economiche in generale e gli esercizi commerciali, in modo particolare quelli collocati all'interno dei centri commerciali, obbligati a chiudere nei giorni festivi e prefestivi, il Centro Commerciale I Giardini del Sole ha continuato a dare il miglior servizio possibile ai propri clienti, nei tempi e nei modi prescritti e concessi dai vari DPCM, offrendo un ambiente sanificato e sicuro e nello sforzo continuo di far rispettare le norme di prevenzione. In occasione del Natale, I Giardini del Sole hanno deciso di devolvere una somma all'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto per l'acquisto di un elettrocardiografo prezioso per la diagnostica del pronto soccorso. Di più, è stato deciso di coinvolgere la clientela del centro in questa iniziativa benefica, invitandola a scattarsi un selfie davanti ad un allestimento natalizio che si materializza ogni dicembre nella piazza interna della galleria e che quest'anno è stato voluto ancora più emozionante e sfavillante, proprio per risvegliare quello spirito natalizio in qualche modo affievolito dall'allarme pandemico.

La generosità de I Giardini del Sole si trova nelle parole del direttore Michele Gottardo: “Il Centro Commerciale I Giardini del Sole, attivo da 30 anni ed ormai integrato nell'area castellana e nel vissuto dei suoi abitanti, con questo gesto, nel suo piccolo, ha voluto testimoniare una volta di più la sua vicinanza al territorio di appartenenza, in questa occasione anteponendo ad interessi meramente commerciali un bene primario quale la salute di tutti, clienti e non, bambini e anziani, dipendenti e fornitori, nella convinzione che, se supereremo questi momenti di grave difficoltà, potremo farlo solo insieme”.