Ai Giardini del Sole mammografie ed ecografie gratuite per 100 donne

La clinica mobile di WelfareCare - Società Benefit in collaborazione con “Prevenzione è Vita” farà tappa per due giornate, giovedì 17 e venerdì 18 giugno, nel parcheggio del Centro Commerciale I Giardini del Sole, per promuovere due giornate dedicate alla prevenzione del tumore al seno. Le donne di età compresa tra i 35 e i 49 anni che non abbiano effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi, avranno la possibilità di sottoporsi ad una mammografia o un’ecografia, con consegna immediata del referto da parte dello staff medico. Gli esami specialistici saranno eseguiti a titolo gratuito grazie al sostegno del Centro Commerciale.

Si può prenotare la visita prendendo appuntamento presso lo Stand WelfareCare presente all’ interno del Centro Commerciale domenica 13 giugno dalle 9 alle 13. È necessario portare con sé tessera sanitaria, documento di identità e rientrare nei requisiti sopra riportati. I posti sono limitati (sono previsti 100 esami), pertanto le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento delle disponibilità. “Il Centro Commerciale I Giardini del Sole, attivo da 30 anni ed ormai integrato nell'area castellana e nel vissuto dei suoi abitanti, con questa iniziativa vuole testimoniare una volta di più la sua vicinanza al territorio di appartenenza”, le parole del Direttore Michele Gottardo.

“In questo momento difficile che il Paese sta attraversando, quest’iniziativa è un’occasione per anteporre ad interessi meramente commerciali un bene primario quale la salute, nella convinzione di poter dare un aiuto concreto alla prevenzione. Il messaggio che vogliamo lanciare è che bisogna avere cura di noi stessi. Molte volte non ascoltiamo i segnali che il nostro corpo ci invia, per pigrizia, per paura o perché siamo presi da molte altre cose che, al momento, riteniamo più importanti. Siamo felici di regalare ai clienti, attuali e potenziali, un momento importante per il loro futuro, che è la prevenzione e la diagnosi precoce”.