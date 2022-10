Radiologia senologica, la dottoressa Soppelsa premiata in Svezia

L'unita operativa semplice di Radiologia senologica, diretta dalla dottoressa Claudia Weiss, appartenente all’unità operativa complessa di Radiologia diagnostica del Cà Foncello, diretta dal dottor Giovanni Morana, ha partecipato con due lavori scientifici al congresso della "European Society of Breast Imaging" tenutosi a Malmö (Svezia) dal 29 settembre al 1° ottobre.

Il premio

Questo importante congresso europeo si tiene annualmente e tratta temi di attualità in ambito senologico con i massimi esperti a livello europeo ed internazionale. Degli 80 abstract scientifici accettati al congresso, due erano della Radiologia senologica trevigiana, uno sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale come supporto alla refertazione nelle mammografie di screening ed un altro sull’impiego della risonanza magnetica nelle pazienti candidate a radioterapia intra-operatoria. Quest’ultimo è stato giudicato tra i cinque migliori e la dottoressa Giorgia Soppelsa, prima autrice del lavoro, ha ricevuto il premio “Young Physician Scientist Grant”.

Lo studio ha voluto mettere in risalto l'importanza dell'esecuzione della risonanza magnetica preoperatoria nelle donne che vengono candidate a IORT (Radioterapia intra-operatoria) che permette di modificare il management chirurgico nelle donne evitando re-interventi o la comparsa di recidive locali.

Il reparto

La Radiologia Senologica di Treviso si occupa del programma di screening senologico dell’Ulss 2, con oltre 45mila donne esaminate nel corso dell’anno e circa 1.200 indagini di approfondimento, oltreché occuparsi anche dei controlli delle donne operate e delle donne sintomatiche. Inoltre fa parte del Centro Senologico trevigiano nel cui ambito la Chirurgia Senologica, diretta dal dottor Paolo Burelli, esegue annualmente oltre 500 interventi chirurgici per nuove diagnosi di tumori alla mammella.