Hiv, buona adesione alla campagna di screening promossa per San Valentino

Tanti i giovani tra i 20 e i 25 anni, ma anche alcuni minori accompagnati dai genitori che a loro volta hanno effettuato lo screening, nonché un gruppo di adulti che ha deciso di effettuare il check-up dopo un rapporto sessuale non protetto. Sono stati una settantina i partecipanti, tra i 15 e i 70 anni, per due terzi maschi, per un terzo femmine, che hanno aderito al Test Day promosso dall’associazione ANLAIDS di Treviso nell’area di Malattie Infettive dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Buona la risposta da parte dei cittadini trevigiani, sollecitata anche dall’Ulss 2 e dalla Rete Studenti Medi del Veneto.

«Siamo soddisfatti per la partecipazione che testimonia la crescente attenzione verso la prevenzione, in particolare tra le giovani generazioni. Tante persone che hanno aderito avevano letto dell’iniziativa su social e quotidiani e sono stati spinti a partecipare per fare prevenzione cogliendo l’occasione della gratuità del test» sottolinea l’infettivologa Maria Cristina Rossi «oggi più che mai dobbiamo costruire consapevolezza e responsabilità verso la propria salute e quella degli altri. Ricordandoci che l’HIV si trasmette in 9 casi su 10 attraverso rapporti sessuali non protetti, senza dare sintomi se non in fase avanzata. L’unico modo per scoprirlo in tempo utile, ed evitarne la trasmissione, è fare il test. Fondamentale, anche per avviare una terapia farmacologica tempestiva che consente di vivere senza dover rinunciare alla salute, al lavoro, all’amore».