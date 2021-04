Impa spa sostiene la campagna di prevenzione del tumore al seno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un’importante iniziativa quella che Impa Spa ha deciso di sostenere, organizzata da WelfareCare, per promuovere la prevenzione del tumore al seno attraverso “CareReady Mobile Diagnostic”. Le donne d’età compresa tra i 35 e i 49 anni che abitano nel comune di Casale sul Sile e che non abbiano effettuato degli esami negli ultimi 12 mesi, potranno effettuare gratuitamente un esame diagnostico (mammografia o ecografia), nelle due cliniche mobili che approderanno a Casale sul Sile in piazza all’Arma dei Carabinieri martedì 4 maggio 2021 dalle ore 9.00 alle 18.00. “Abbiamo deciso fin da subito di aderire a questo progetto perché riteniamo fondamentale diffondere sempre di più la consapevolezza del valore che ha la prevenzione, infatti solo grazie alla diagnosi precoce molte volte si riescono a salvare delle vite.” dichiara l’amministratore Carlo Zanatta. “Impa Spa è nata nel lontano 1966 e da ormai 55 anni siamo presenti sul territorio, da sempre siamo vicini allo sport, a partire dai più giovani perché crediamo nei valori che le società sportive insegano e trasmettono ai ragazzi e alle famiglie. Ci sembrava giusto sostenere un’iniziativa che coinvolgesse anche le donne di questa comunità, soprattutto in un periodo in cui, a causa della pandemia, si tendono a rimandare i controlli e le visite di routine. La salute non deve essere mai messa in secondo piano.” Info su www.impaspa.com Le prenotazioni per le cliniche mobili sono disponibili nel sito www.welfarecare.org/prenota_online/ i posti sono limitati.