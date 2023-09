Fondazione banca dei tessuti del Veneto sempre piu’ internazionale: presente la dr.ssa Trojan a Fukuoka

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si e concluso a Fukuoka, presso la Kyushu University School of Medicine, il 19° Congresso scientifico dell’APASTB Asia Pacific Association of Surgical Tissue Banking. A rappresentare l’Italia e l’Europa, la Dott.ssa Diletta Trojan Direttore della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto e Presidente dell’EATBC European Association of Tissue and Cell Banks. I numerosi ed entusiasti partecipanti che hanno affollato le sale congressuali ed espositive, hanno confermato il congresso come tra gli appuntamenti internazionali di piu rilievo per gli operatori delle Banche dei Tessuti. Molti gli argomenti interessanti emersi dagli interventi dei relatori nelle giornate di studio e approfondimento: - implementare la rete delle banche dei tessuti, offrendo aiuto e collaborazione agli stati con meno possibilita di sviluppare autonomamente le Banche dei Tessuti e permettere, in questo modo, a tutti i pazienti uguale accesso alle cure che richiedono l’utilizzo dei tessuti omologhi. Sono stati portati alcuni esempi di Stati Africani che necessitano di aiuto per essere formati ed imparare autonomamente l’attivita di una Banca dei Tessuti. Con l’occasione si e sviluppato un progetto con programmi formativi e di scambio finalizzati proprio alla loro autonomia. - Affrontata anche l’importanza della sostenibilita e sensibilizzazione: non solo gli stati piu sviluppati devono essere in grado di fornire tessuti omologhi, ma fondamentale e creare un sistema sostenibile anche nei paesi piu in difficolta per ridurre ed evitare le liste d'attesa di un trapianto di tessuto. Sarebbe auspicabile una maggiore consapevolezza sull’importanza della donazione e far si che chiunque nel mondo voglia donare tessuti possa farlo. - Cercare di lavorare assieme per avere una normativa adeguata e uniforme. - Gli Stati con grandi diversita o geograficamente complessi potranno contare sul supporto della WUTBA, l'Associazione Mondiale delle Banche, per sviluppare tecniche che facilitino il percorso di innesto, come la liofilizzazione La WUTBA, World Union Tissue Bank Association e l’associazione mondiale delle Banche dei Tessuti e Cellule nata per armonizzare le pratiche di tissue banking mondiali e collaborare con l'OMS internazionale nella ricerca, nella donazione e trapianto di organi, cellule e tessuti in modo etico, equo e trasparente. Hanno partecipato ai lavori i Presidenti delle Associazioni Internazionali che fanno parte di WUTUBA come l'American Association of Tissue Banks (AATB), l'Asia Pacific Association of Surgical Tissue Banking (APASTB), la Biotherapeutics Association of Australasia (BAA, ex ATBF), l'European Association of Tissue and Cell Banks (EATCB, ex EATB) e l'Associazione latinoamericana delle banche dei tessuti (ALABAT). “Essere presenti a questo Congresso e rappresentare Italia ed Europa è motivo di grande orgoglio - dichiara la dott.ssa Trojan - Eventi come questo mettono in luce i passi avanti della ricerca verso nuove cure e terapie. Treviso con Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto consolida sempre più il suo ruolo importante non solo in Italia ma anche in ambito internazionale”.