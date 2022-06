Castelfranco in rosa: mammografie ed ecografie gratuite in Piazza Giorgione

Sabato 18 e domenica 19 giugno in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto cento donne dai 35 ai 49 anni potranno sottoporsi a mammografie ed ecografie gratuite all’interno della clinica mobile espandibile di WelfareCare, società benefit grazie al sostegno di aziende e associazioni del territorio. Da venerdì 10 giugno sarà possibile prenotarsi sul sito dell'iniziativa.

«Da settembre 2019 ad oggi, escluso il lockdown, abbiamo organizzato più di 220 giornate dedicate alla prevenzione del tumore al seno erogando oltre 16mila esami diagnostici con consegna immediata del referto, grazie al contributo finanziario di oltre 1.200 aziende partner - le parole di Massimo Bello, ceo di WelfareCare -. Stiamo continuando a crescere perché la sensibilità verso il tema della salute e prevenzione è sempre più diffusa. Già in passato la nostra clinica mobile ha sostato a Castelfranco e i posti sono andati esauriti in poche ore dall’apertura delle prenotazioni». L’iniziativa “Mammografia ed Ecografia Gratuita” rientra nel programma della Castelfranco in Rosa, manifestazione organizzata dalla pro loco castellana di cui WelfareCare è main partner. Domenica 19 giugno, dalle ore 9, partirà da Piazza Giorgione la manifestazione podistica con due itinerari da seguire, da 6 o 8 km, lungo le vie del centro storico ed il Sentiero degli Ezzelini. La Castelfranco in Rosa si inserisce nella settimana dello Sport (11-19 giugno). «Ci sono state moltissime adesioni per la passeggiata. Questa sarà la prima di tante altre edizioni che proporremo negli anni futuri» conclude la presidente della pro loco castellana Barbara Grassi.