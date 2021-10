Vittorio Veneto, nuovo mammografo per l'Ottobre rosa

Al nuovo Centro di medicina di Vittorio Veneto è arrivata ed è operativa un'apparecchiatura di ultima generazione per la diagnosi precoce del tumore al seno, l'innovativo mammografo 3D con tomosintesi smartcurve.

Un’apparecchiatura in grado di effettuare mammografie a risoluzione ancora più elevata rispetto al modello precedente, uno strumento fondamentale nelle mani di professioniste esperte, come le radiologhe senologhe Stefania Gava e Aida Toffoli. Questo investimento arriva a potenziare un servizio in rete con le 3 Senologie della Marca (Villorba Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto) e con quella di Pordenone. Questa innovazione si inserisce in una struttura evoluta in ambito di prevenzione al femminile, con la presenza di ecografi di ultima generazione, fondamentali nella diagnosi dei tumori ginecologici, ma anche a livello senologico. Per le diagnosi di secondo livello la sede di Vittorio Veneto potrà a breve fare affidamento sulla sede di Villorba Treviso dove sarà inserita una risonanza magnetica 1.5 tesla, utile nello studio delle giovani donne predisposte geneticamente al tumore mammario o, nel sospetto di malattia plurifocale e pluricentrica, e nelle donne con protesi nel sospetto di rotture.

Ottobre rosa: Lilt e Centro di medicina

Centro di medicina Vittorio Veneto promuoverà insieme alla Lilt trevigiana la cultura della diagnosi precoce con eventi, incontri e campagne di sensibilizzazione insieme a istituzioni pubbliche e associazioni locali. All'inaugurazione del nuovo mammografo hanno preso parte le tesserate dell'Adsd Frenesy Vittorio Veneto, una perla sportiva vittoriese che a fine mese concorrerà al campionato mondiale che si tiene in Toscana. Presenti al taglio del nastro, per un omaggio alla prevenzione, la direttrice Silvana Dei Tos, la coreografa Jessica De Bona, le atlete Mia Rossini, Maura Brisotto, Giada Piai, Maddalena Cadorin e Arianna Grillo.

?

Insieme alla Lilt trevigiana, inoltre, è stata avviata una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno dal titolo #Anchioalpostosuo. Al centro della campagna ideata e realizzata dal Gruppo Centro di medicina un cortometraggio con la testimonianza donne che hanno saputo trovare il coraggio di reagire e la forza di combattere per se stesse e per chi con loro affronta questa lotta! Una dimostrazione di fiducia verso la vita e la medicina, che grazie alla diagnosi precoce e alla terapia dona a tante donne una seconda vita! Tra le protagoniste anche Susanna Huckstep, già miss Italia 1984. La campagna sostiene la LILT – Lega Lotta Italiana Contro i Tumori - di Treviso donando parte del ricavato delle mammografie eseguite nel mese di ottobre 2021 nelle sedi di Vittorio Veneto, Conegliano e Villorba Treviso. Infine si terrà a Treviso giovedì 28 ottobre alle ore 18.30 sotto la Loggia dei Cavalieri un evento ad ingresso libero che alternerà immagini del video “E tu al posto mio? Fermati. Pensaci. Previeni.” alle parole delle testimonianze, delle donne e degli specialisti medici. Introducono l’evento Gloria Tessarolo, Assessore Politiche Sociali Comune Di Treviso, e Alessandro Gava, Presidente Lilt Treviso. L’evento, patrocinato dal Comune di Treviso e dalla Lilt Treviso, in collaborazione con Centro di medicina Treviso Villorba e con il supporto di Circolo comunali Treviso, si concluderà con un aperitivo in collaborazione con Casa Paladin – Vini Bosco del Merlo – progetto Life in Rosè.