Medicina nucleare, attivata la scintigrafia con globuli bianchi marcati

Nel reparto di Medicina Nucleare dell’ospedale di Conegliano, diretto dal dottor Pasquale Sorce, è stata attivata la scintigrafia con globuli bianchi marcati. Una procedura complessa, eseguita attualmente in pochi centri in Veneto, prevede la separazione selettiva dei globuli bianchi del paziente, la loro marcatura con un tracciante radioattivo e la successiva risomministrazione.

«L'esame - sottolinea il primario, Pasquale Sorce - ha elevata accuratezza diagnostica e trova largo impiego nella ricerca di infezioni in campo ortopedico, cardiovascolare, chirurgico e gastroenterologico, oltre che nel caso di febbre di origine sconosciuta. Si tratta di un esame utile per la diagnosi rapida e accurata di infezioni altrimenti difficili da identificare». Questa modalità diagnostica dell'ospedale Santa Maria dei Battuti va ad aggiungersi all’avvio della telemedicina per l’esame PET/CT. «L’esame prenotato a Conegliano - conclude il primario - verrà eseguito a Treviso, utilizzando le apparecchiature del Ca’ Foncello. I dati, in tempo reale, ci vengono inviati in rete e noi provvediamo a elaborarli, refertarli e consegnarli al paziente».