14 febbraio: giornata internazionale dell’epilessia

Oggi 14 febbraio si celebra la Giornata internazionale dell’epilessia (International Epilepsy Day), evento mondiale che ogni anno si rinnova per promuovere la consapevolezza di una malattia neurologica cronica che colpisce molte persone. Infatti, in Italia colpisce circa 500.000 persone con almeno 30 – 40.000 nuovi casi all’anno.

Presso La Nostra Famiglia - IRCCS “E. Medea” di Conegliano opera una Unità di Epilessia e Neurofisiologia Clinica guidata dal dott. Paolo Bonanni. E’ un servizio importante tanto che La Lega Italiana contro L’Epilessia (L.I.C.E.) lo ha riconosciuto e accreditato quale Centro di riferimento con “assetto avanzato”. Il riconoscimento viene dato a centri specializzati dotati di strumentazioni di alto livello tecnologico e di un’equipe multidisciplinare. Si tratta di strutture con personale specializzato che dispongono della competenza, delle attrezzature e dei presidi necessari alla corretta gestione dei vari aspetti della patologia e nelle quali i pazienti trovano risposta alle loro necessità. E’ di questi giorni la notizia che all’Ospedale San Bortolo di Vicenza è stato fatto un intervento, primo del suo genere, per la riduzione delle crisi epilettiche su un bambino che era arrivato ad averne fino a 30 in un giorno. Leo è seguito dal dott. Bonanni e nel tempo ha visto aggravarsi la sua patologia rendendogli vita impossibile. Il dott. Bonanni è parte del board multidisciplinare creato a Vicenza per trattare con la chirurgia i casi più difficili, quelli che resistono a qualsiasi terapia farmacologica. Da un consulto con il dott. Volpin, primario di neurochirurgia del S. Bortolo, si è provveduto all’asportazione della parte malata con conseguente riduzione delle crisi. Molti altri pazienti accedono al servizio di Conegliano e per ciascuno l’équipe individua la terapia migliore per ridurre o eliminare la causa dell’epilessia considerando al tempo stesso tutti gli aspetti della vita del bambino: il livello cognitivo, relazionale e sociale attraverso un modello di integrazione riabilitazione-epilettologia.

Il Centro de La Nostra Famiglia è in grado di svolgere attività clinica dedicata ai pazienti con epilessia, effettuare attività diagnostiche anche avanzate della malattia, gestire in modo esperto la terapia farmacologica e chirurgica dell’epilessia, gestire la fase di transizione e offrire risposta a ogni necessità di informazione e counselling del paziente. Il Centro inoltre assicura attività di counselling psicosociale; è sede di formazione e svolge attività di ricerca scientifica.