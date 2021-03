Firmato il nuovo Dpcm anti varianti: ecco cosa cambia fino a Pasqua

"Il nuovo Dpcm firmato stasera entrerà in vigore il 6 marzo e sarà vigente fino al 6 di aprile". Lo ha confermato il ministro della Salute Roberto Speranza spiegando le nuove regole. Confermata la suddivisione a colori in zone rosse, arancioni, gialle e bianche. In area rossa tutte le scuole saranno con DAD. Didattica a distanza prevista anche nei territori (comuni o province) con tasso di incidenza di 250 contagi su 100.000 abitanti a settimana.

Inoltre è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Nel precedente Dpcm di metà gennaio si prevedeva invece il divieto di asporto per i cibi nelle zone arancioni e rosse dopo le 18. Sempre rispetto al precedente decreto è stata introdotta la chiusura dei servizi alla persona nelle zone rosse (parrucchieri, barbieri e centri estetici). "Le misure sono queste - ha spiegato Speranza - e saranno in vigore anche a Pasqua". Niente deroghe insomma per i tradizionali ricongiungimenti familiari per le festività.

Coronavirus, Draghi ha firmato il nuovo Dpcm

Queste le misure che saranno in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021.

Fino al 27 marzo confermato il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

Nelle zone bianche resta solo l'obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali, così come i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Nelle zone rosse sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone arancioni e gialle i Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica per via delle varianti e nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni.

Dal 27 marzo i musei (già riaperti durante la settimana in zona gialla) potranno riaprire anche il sabato e giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle possibile riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento: la capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all`aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiuse palestre, piscine e impianti sciistici.

Coronavirus, il nuovo Dpcm

Le nuove misure sono state definite come necessarie per contrastare la diffusione delle varianti. "La variante inglese è prevalente ed ha una elevata capacità di diffusione tra le fasce di popolazione più giovane". Come spiegato da Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità la variante inglese si diffonde tra il 35 e il 40% più velocemente. "Nella prima metà di marzo sarà la variante dominante". Ma particolare apprensione arriva dalla diffusione della variante brasiliana che al 18 febbraio era stimata intorno al 4,3% (0%-36,2%). In particolare sarebbe diffusa nelle regioni del Centro Italia (Umbria, Toscana, Lazio, Marche). Al confine con l'Austria è stata individuata anche la Sudafricana.

"Il modo migliore per contrastare la variante inglese ad aumentata trasmissibilità occorre ridurre le occasioni di trasmissione. Interventi chirurgici sono invece indispensabili per contrastare la diffusione della variante brasiliana".

Secondo Brusaferro sono misure necessarie per convivere con il virus fino alla fine della campagna vaccinale. Un dato che può rincuorare arriva dalla affermazione del Cts che non vi siano evidenze che la variante inglese non porti ad una malattia più grave. Inoltre la variante inglese non mostra resistenze alla immunità garantita dai tre vaccini utilizzati oggi in Italia. Per la variante brasiliana ad oggi non c'è invece alcune informazione scientifica che possa non essere suscettibile ai vaccini ma sono stati segnalati casi di reinfezione. Nuovi divieti ma non solo: il Governo sta studiando una serie di misure per aiutare l'economia: il nuovo decreto con gli aiuti anti-Covid all'economia e alle famiglie potrebbe arrivare già la prossima settimana. Ma oltre al decreto sostegno è previsto anche un decreto cartelle con le disposizioni per affrontare il capitolo fiscale con il rinvio delle riscossioni.

Dpcm, quando chiudono le scuole

Il punto centrale del nuovo decreto verte sulle scuole. Come abbiamo già spiegato dal comitato tecnico scientifico è arrivata l'indicazione che la soglia oltre cui i presidenti delle Regioni dovranno chiudere gli istituti scolastici tornando alla Didattica a Distanza è quella dei 250 contagi ogni 100mila abitanti la settimana. Saranno poi i governatori in base alla situazione epidemiologica a modulare le chiusure in ambito comunale o provinciale. L'automatismo delle scuole chiuse di ogni ordine e grado scatterà invece quando le regioni cadono nella classificazione di zona rossa.