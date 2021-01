All'Opera Monte Grappa prende il via il nuovo corso per Oss

Nel corso precedente, ancora in svolgimento, oltre 70 preiscrizioni per 30 posti disponibili. Don Magoga: «Forte motivazione nelle persone di tutte le età»

Un nuovo corso per Operatore socio sanitario (Oss) della durata di otto mesi con svolgimento sia teorico che pratico presso ospedali, case di riposo ed enti socio assistenziali. Lo organizzano il dipartimento Lavoro e Formazione della Fondazione Opera Monte Grappa conosciuta nel territorio per l’ormai ultra cinquantennale gestione della scuola di Formazione professionale di Fonte, e la cooperativa sociale “Castel Monte” di Montebelluna. La formula prevede un contributo economico ,ma per disoccupati e inoccupati sono previsti rimborsi tramite la Regione Veneto.

La qualifica di Operatore socio sanitario permette di trovare lavoro nell’assistenza diretta e nell’aiuto domestico, in ambito igienico-sanitario e di carattere sociale, nel supporto gestionale, organizzativo e formativo. Il corso si svolgerà presso la parrocchia del Duomo di Montebelluna e prevede 480 ore di teoria, (275 ore in aula, 205 ore in formazione a distanza) e 520 ore di tirocinio (150 ore presso ospedale e ospedale di comunità, 170 ore presso Residenza assistenziale sanitaria (Rsa) - casa di riposo, 100 ore + 100 ore presso enti che si occupano di disabilità, salute mentale, integrazione scolastica e sociale.

«La nostra Fondazione – spiega il presidente della Fondazione Opera Monte Grappa, don Paolo Magoga - da sempre promuove anche corsi per adulti che voglio qualificarsi o riqualificarsi. Questo è il secondo corso programmato in collaborazione con la cooperativa Castel Monte di Montebelluna. Il precedente ha riscosso molto successo e le persone in questi mesi non hanno mai smesso di chiamarci per chiederci informazioni e sapere quando partivano i prossimi corsi. E’ partito lo scorso dicembre ed è tuttora in corso. Sono arrivate oltre 70 preiscrizioni per i 30 posti disponibili che sono stati assegnati. E’ bello per noi vedere una forte motivazione nelle persone di tutte le età. Nel primo corso abbiamo un’aula dove ci sono ragazze giovanissime, ma anche uomini e donne meno giovani con tanta voglia di rimettersi in gioco. Nonostante il periodo non sia semplice e la formazione in questo momento sia consentita solo a distanza – conclude don Magoga - si è formato un bellissimo gruppo». Per info e iscrizioni: tel. 379.1359017 e-mail: info@fomg.it www.fomg.it o direttamente presso la Scuola di Formazione Professionale di Fonte in piazza S. Pietro 9.