Operata a 99 anni per una peritonite: «Intervento riuscito con successo»

A quasi 100 anni è stata operata con successo dall'equipe di chirurgia dell’ospedale di Conegliano. Agatina Mantegna, 99 anni e qualche patologia correlata all'età, era stata ricoverata d’urgenza al Santa Maria dei Battuti mercoledì 16 settembre, con un quadro di addome acuto e una sospetta peritonite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La mattina del giorno successivo è stata sottoposta a un intervento per peritonite biliare in laparoscopia con protocollo Eras ("Enhanced Recovery After Surgery", ovvero miglior recupero dopo un intervento), dall'equipe del dottor Maurizio Pavanello. «La paziente dopo l’intervento – spiega Pavanello - è stata riportata immediatamente in reparto, senza alcuna necessità di ricovero in terapia intensiva e, con l'ausilio del protocollo Eras che prevede una immediata realimentazione e riabilitazione, ha ripreso la consueta dieta e risultava immediatamente vigile e collaborativa. II successo dell'intervento va correlato - spiega - sia alla laparoscopia (tre piccoli fori senza l'apertura della pancia con ridotta invasività) sia alle metodiche Eras (precoce riabilitazione e alimentazione senza digiuni) che permettono anche a pazienti "al limite", un tempo considerati esclusi dalla chirurgia per il rischio troppo alto o quasi certo di mortalità, di superare brillantemente anche interventi a rischio, importanti e urgenti come questo». La paziente è stata dimessa oggi, lunedì 21 settembre, dal reparto di Chirurgia, in accordo con i familiari che la seguono a domicilio.